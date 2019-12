per Mail teilen

Am Montagnachmittag hat ein Mann eine Bank in der Innenstadt von Backnang überfallen. Mit einer Waffe bedrohte der Täter eine Mitarbeiterin - und flüchtete daraufhin mit seiner Beute.

Mit einem Hubschrauber und mehreren Polizeiautos haben die Beamten nach dem mutmaßlichen Täter am Montagmittag, so Polizei-Sprecher Ronald Kötz. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat nun die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach 14 Uhr hatte der Mann, der circa 50 Jahre alt sein soll, die Bank in der Backnanger Innenstadt (Rems-Murr-Kreis) überfallen. Nach Polizei-Angaben gab es keine Verletzten.

Unklar, wie viel Geld erbeutet wurde

Der Mann hat sich laut Polizei das Geld von den Bankangestellten geben lassen, nachdem er eine Angestellte mit einer Waffe bedrohte. Wie viel Geld er erbeuten konnte, ist nicht bekannt.

Danach flüchtete der Täter in Richtung Murr. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.