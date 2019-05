per Mail teilen

Durch den Klinikskandal ist der Stadt Stuttgart ein Schaden von 30 Millionen Euro entstanden. Eine Versicherung wird für den Schaden einspringen - doch nur in begrenzter Höhe.

Die Schadenshöhe geht aus internen Unterlagen hervor, die dem SWR vorliegen. In den Unterlagen heißt es zudem, dass die Versicherung lediglich bereit ist, 5 der insgesamt 30 Millionen Euro zu übernehmen. In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat sich darauf eingelassen. Auch der für das Klinikum zuständige neue Verwaltungsrat ist einverstanden. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, würden derzeit letzte Einzelheiten dieser Einigung mit der Versicherung abgestimmt.

Nachweis schwierig zu erbringen

Die Versicherung hatte sich nach SWR-Informationen geweigert, für den gesamten von Stadt und Klinik berechneten Schaden von 30 Millionen einzustehen. Der Grund: Die genaue Schadensbilanz sei extrem schwer zu ermitteln. Rückwirkend müssten sämtliche Abrechnungen der Auslandsabteilung beim Auslandsgeschäft ausgewertet werden. Es gestalte sich aber schwierig, genau nachzuweisen, welche Beträge etwa bei der Behandlung lybischer Kriegsversehrter korrekt abgerechnet worden sein und welche Beträge illegale Schmiergeldzahlungen waren. So sei es nach Einschätzung von Rechtsanwälten unsicher, ob sich der Nachweis eines Schadens rechtssicher führen – und damit Schadenersatz eintreiben lassen könne. Eine Mehrheit im Gemeinderat ließ sich deshalb auf den Vorschlag der Versicherung ein, fünf Millionen Euro Schadenersatz zu leisten. Laut dem Vorsitzenden des Akteneinsichtausschusses zum Klinikskandal, Klaus Nopper von der CDU, sei es besser nun 5 Millionen Euro jetzt zu erzielen als 30 Millionen Euro nie oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand.

Verzicht auf Schadenersatz durch Klinikmanagement

Der Deal mit der Versicherung ist jedoch auch auf Kritik im Stuttgarter Gemeinderat gestoßen. Martin Körner von der SPD stört, dass nach der Einigung mit der Versicherung Schadensatzansprüche an das ehemalige Klinikmanagement erlöschen. Damit könne auch der ehemalige Klinikchef Ralf-Michael Schmitz nicht mehr nachträglich für mögliche Managementfehler zur Kasse gebeten werden. In seiner Amtszeit war es zu den unter Korruptionsverdacht stehenden Geschäften am Klinikum gekommen.

Gegen Verantwortliche im Klinikskandal laufen weiter staatsanwaltliche und disziplinarrechtliche Ermittlungen. Auch der grüne Bürgermeister Werner Wölfle, der als ehemaliger Krankenhausbürgermeister die politische Verantwortung für das Klinikum trägt, ist im Visier der Ermittler. Seit einer Razzia bei ihm ist er im Krankenstand. Sollten ihm oder anderen Verantwortlichen im Rahmen des Klinikskandals Straftaten oder Rechtsverstöße nachgewiesen werden, kann das trotz des Deals mit der Versicherung zu Regressansprüchen oder Kürzungen ihrer Pensionen führen.