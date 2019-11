Die Stadt Stuttgart verbietet in diesem Jahr das Silvester-Feuerwerk auf dem Schlossplatz. Das hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen.

In Stuttgart wird es in diesem Jahr vor dem Neuen Schloss kein Silvester-Feuerwerk geben. Das hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats beschlossen. Stattdessen eine Lichtershow und Live-Musik.

Nach dem Willen des Gremiums soll die private Knallerei auf dem Stuttgarter Schlossplatz zur Jahreswende durch eine öffentliche Veranstaltung ersetzt werden: allerdings nicht mit einem Profi-Feuerwerk, sondern mit einer Lichtshow, Videoleinwänden, Live-Musik und Comedy. Der Zugang ist für Besucher kostenlos. Die Kosten für die Veranstaltung schätzt die Stadt auf rund 500.000 Euro.

Feuerwerksverbot gilt auch rund um den Schlossplatz

Das Feuerwerkskörperverbot gilt auch in den angrenzenden Straßen des Schlossplatzes und soll durch die Polizei kontrolliert werden. In allen anderen Teilen der Landeshauptstadt dürfen Silvesterraketen in den Himmel steigen. Hauptgrund für das Böllerverbot ist die Sicherheit. In den letzten Jahren seien immer wieder Feuerwerkskörper unsachgemäß und unkontrolliert in Menschenmengen abgeschossen worden, so Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Immer wieder sei es zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen gekommen.

Einen anderen Beweggrund hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH): Sie hatte im Herbst gefordert, Silvester-Feuerwerk in fast 100 mit Feinstaub belasteten Städten zu verbieten. Der DUH geht es um die Verbesserung der Luftqualität.