An einer Garage in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat eine Passantin am Samstagnachmittag eine antisemitische, fünf Meter große Schmiererei entdeckt. Das Staatsschutzdezernat der Kriminalpolizei Böblingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Schmierereien sind mittlerweile wieder entfernt.