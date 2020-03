Größtes Gymnasium in Baden-Württemberg

Am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach (Kreis Ludwigsburg) hatten Schüler wegen des Corona-Virus am Montag schulfrei. Lediglich für die Oberstufe fand der Unterricht statt.