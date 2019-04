per Mail teilen

Das Neckartor ist der Inbegriff für schlechte Luft in Stuttgart. Dort wurden regelmäßig die bundesweit höchsten Überschreitungen gemessen. Am Samstag wurde die Station beschädigt.

Nachdem Unbekannte die Messstation am Stuttgarter Neckartor angezündet haben, ist diese derzeit außer Betrieb. SWR Richard Sauer

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei haben Unbekannte am Samstag zwischen 20 und 21 Uhr am Gehäuse Feuer gelegt. Dadurch wurde das Innere der Messstation zerstört. Das baden-württembergische Landesamt für Umwelt geht von einem Sachschaden in Höhe von voraussichtlich 200.000 Euro aus.

Messstation vorläufig nicht betriebsfähig

Die Station zum Messen von Feinstaub und Stickoxiden ist vorläufig nicht mehr betriebsfähig. Das Landesamt kündigte an, zeitnah für Ersatz zu sorgen. Die Täter flüchteten unerkannt.