Termin der Diesel-Fahrverbote für Fahrzeuge der Euronorm 5 in Stuttgart rückt näher. Schon ab Januar sind bestimmte Straßenabschnitte betroffen. Im Sommer könnten die Zonen erweitert werden.

Auch 40.000 Pendler könnten von den neuen Fahrverboten betroffen sein. dpa Bildfunk Fotograf:Marijan Murat

Ab dem 1. Januar 2020 gilt auf einzelnen Strecken im Stuttgarter Stadtgebiet ein Verkehrsverbot für alle Diesel-Pkw der Emissionsklasse Euro 5 und schlechter. Der neue Luftreinhalteplan liegt ab Montag im Stuttgarter Rathaus aus.

Ob ein erweitertes Zonen-Fahrverbot für die 5er Diesel ab Juli 2020 kommt, soll laut Regierungspräsidium im April entschieden werden und hängt davon ab, wie sich die Luftqualität in Stuttgart entwickelt. Im vergangenen Jahr gingen die Werte deutlich nach unten. Nach den vorläufigen Zahlen lag die Sticktstoffdioxid-Belastung aber noch über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm. Betroffen wären dann beispielsweise der Talkessel und die Stadtteile Feuerbach, Zuffenhausen und Bad Cannstatt.

5er Diesel ab Januar verboten

Die einzelnen Strecken, die ab 1. Januar für 5er Diesel verboten sind, sind auf der Homepage der Stadt Stuttgart angegeben. Betroffen sind folgende Abschnitte:



B14 (Am Neckartor) von der "ADAC Kreuzung" bis zur Kreuzung Cannstatter Str. / Heilmannstraße

B 14 (Hauptstätter Straße) vom Österreichischen Platz bis zum Marienplatz

B27 (Charlottenstraße, Hohenheimer Straße, Neue Weinsteige) von der Kreuzung Obere Weinsteige / Jahnstraße bis zum Charlottenplatz

B27 (Heilbronner Straße) von der Kreuzung Kriegsbergstraße bis zur Kreuzung Wolframstraße

Viele befürchten Ausweichverkehr

In Stuttgart selbst sind nach Angaben der Stadt derzeit noch über 20.000 Diesel-Autos mit der Euronorm 5 zugelassen. Diese Diesel-Besitzer dürfen auf den betroffenen Abschnitten der Bundesstraßen 14 und 27 grundsätzlich nicht mehr mit ihren Autos fahren. Zusätzlich sind viele Pendler betroffen. Nach vorsichtigen Schätzungen pendeln rund 450.000 Fahrzeuge nach Stuttgart ein und aus. Der Anteil der Diesel-5-Fahrzeuge in der Region Stuttgart liegt laut Kfz-Innung bei rund neun Prozent. Das bedeutet, es trifft dann jeden Tag auch über 40.000 Pendler, die auf diesen wichtigen Einfallstraßen eigentlich nicht mehr unterwegs sein dürfen. Im besten Fall steigen alle auf Bus oder Bahn. Viele befürchten jedoch einen starken Ausweichverkehr. Wenn die Autofahrer bestimmte Abschnitte einer Bundesstraße eben nicht mehr befahren dürfen, dann suchen möglicherweise Zehntausende eine alternative Route.

Viele Ausnahmeregelungen

Das neue Fahrverbot gilt nicht für Anlieger, für Taxen, für Fahrten bei medizinischen Notfällen oder Autos von Schwerbehinderten. Anlieger sind nicht nur Menschen die in den entsprechenden Abschnitten wohnen, sondern alle die in der Straße was zu erledigen haben. Erlaubt ist zum Beispiel auch, eine Freundin zu besuchen, Blumen zu kaufen oder einen Brief einzuwerfen.

Keine besonderen Kontrollen zu erwarten

Die Polizei wird nach Angaben einer Sprecherin wie schon beim Fahrverbot der 4er Diesel nur bei routinemäßigen Verkehrskontrollen die Autofahrer überprüfen. Die Stadt Stuttgart wird im ruhenden Verkehr auf ältere Fahrzeuge achten. Außerdem werden sämtliche Fahrzeuge überprüft, die bei Verkehrsverstößen wie Falschparken auffallen.

In über 4.200 Fällen eröffnete die Stadt bisher ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Diesel-Verkehrsverbot. Es wurden fast 900 Bußgeldbescheide erlassen