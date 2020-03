per Mail teilen

Wegen einer Meinungsverschiedenheit zu einer Bestellung sind am Samstagmittag zwei Mitarbeiter einer Pizzeria in Ludwigsburg aufeinander losgegangen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag schlug ein 39 Jahre alter Mann mit dem meterlangen Ofenschieber nach seinem 38-jährigen Kontrahenten, dieser warf mit Tellern nach dem anderen. Als die Polizei mit vier Streifenwagen eintraf, hatte ein Zeuge die beiden bereits getrennt, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Der Ältere kam mit Schnittverletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Der Jüngere klagte laut Polizei über Schmerzen, wies jedoch keine sichbaren Verletzungen auf. Die genauen Hintergründe sind unklar. Während der Schlägerei sei mindestens ein Kunde in dem Lokal gewesen, hieß es - ob der letztlich noch sein bestelltes Essen bekam, wisse man nicht.