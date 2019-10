In einem Grillrestaurant in Ludwigsburg hat es am Freitagabend gebrannt. Laut Polizei entzündeten sich Fettreste an einem Grill in der Küche des Restaurants. Das Mehrfamilienhaus, in dem sich der Imbiss befindet und das angrenzende Gebäude wurden evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte verhindern, dass die Flammen aufs Nachbargebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.