Bei einem Streit in Ludwigsburg hat ein 55-Jähriger in der Nacht auf Samstag mehrmals mit einer Schreckschusspistole auf seinen Sohn geschossen. Der 33-Jährige habe versucht, seinem Vater die Waffe abzunehmen, so die Polizei. Daraufhin sei es zu einer Schlägerei gekommen. Ein Verwandter konnte dem Mann die Waffe schließlich entreißen, der 55-Jährige flüchtete. Polizisten nahmen ihn wenig später fest und beschlagnahmten auch die Schreckschusspistole, aus der demnach Reizstoffmunition verschossen wurde. Der Mann und sein Sohn erlitten bei dem Streit leichte Verletzungen.