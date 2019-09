In Leonberg (Kreis Böblingen) erhalten über 85 Unternehmen in mehreren Gewerbegebieten jetzt Anschluss ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom. Seit Anfang der Woche laufen die entsprechenden Tiefbauarbeiten, heißt es in einer Mitteilung. Der Ausbau in Leonberg ist Ergebnis einer Kooperation der Gigabit Region Stuttgart GmbH mit der Deutschen Telekom.