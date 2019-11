In der Nacht von Samstag auf Sonntag (0-6 Uhr) wird der Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen) in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Bereits von Donnerstag 0 Uhr bis Freitagmorgen 6 Uhr war die Weströhre aus Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. Grund für die Sperrungen sind Sicherheitstests. Seit Anfang vergangenen Jahres ist nach und nach die Verkehrstechnik in und außerhalb des Tunnels erneuert worden: zum Beispiel 24 Verkehrszeichenbrücken in den beiden Tunnelröhren und zwei große Schilderbrücken über die Fahrbahnen vor den Röhren. Das soll nun getestet werden.