Das Landgericht Stuttgart muss nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs erneut über einen 77-Jährigen urteilen. Er soll seine Lebensgefährtin getötet und die Leiche zerstückelt haben.

Im ersten Verfahren wurde der Angeklagte zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung legten Revision gegen das Urteil ein. Doch nur die Anklagebehörde war beim Bundesgerichtshof (BGH) erfolgreich. Der Prozess wird ab Dienstag erneut am Landgericht Stuttgart verhandelt. Allerdings an einer anderen Schwurgerichtskammer als zuvor.

Leichenteile in Neckar geworfen

Nach dem Fund einer verstümmelten Frauenleiche im Neckar war der 77-jährige Rentner in den Fokus der Ermittler geraten. Der Rentner soll seine Lebensgefährtin nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im September 2017 in seiner Wohnung in Esslingen getötet, die Leiche zerstückelt und die Leichenteile in den Neckar geworfen haben.

77-Jähriger beteuert Unschuld

Nur eine DNA-Untersuchung konnte die Identität klären. Der Kopf der Frau sowie ihr rechter Arm sind bis heute verschwunden. Der Mann beteuert seine Unschuld. "Ich habe meine Freundin nicht getötet", sagte er im ersten Prozess am Landgericht.

Staatsanwaltschaft fordert 12 Jahre Haft

Der Rentner muss nun ein härteres Urteil als zuvor befürchten. Denn das Landgericht hatte den Angeklagten im ersten Verfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Die Staatsanwaltschaft will nun eine Verurteilung wegen Totschlags. Sie fordert in der Neuauflage zwölf Jahre Haft, das sind zwei Jahre mehr als im ersten Prozess. Die Verteidigerin plädiert erneut auf Freispruch.