Beim Versuch Ratten zu bekämpfen, hat ein 79-jähriger Mann einen Stromausfall in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er Benzin in ein Rattenloch geschüttet und es angezündet. Daraufhin habe es eine Stichflamme gegeben und eine Hecke stand in Flammen. Auch ein Stromkasten brannte vollständig aus. Von dem Stromausfall waren mehrere Häuser in der Nachbarschaft betroffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.