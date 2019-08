per Mail teilen

Die Konjunkturaussichten verschlechtern sich zwar - aber dennoch werden weiterhin Fachkräfte gesucht. Dass die Zahl der Arbeitslosen in der Region derzeit steigt, liegt vor allen an den Sommerferien.

Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Arbeitsagentur Stuttgart hat sich im August weiter eingetrübt. Die Zahl arbeitsloser Menschen hat im Sommermonat August saisonal bedingt weiter zugenommen. In Stuttgart und den umliegenden Landkreisen sind im August knapp 55.000 Männer und Frauen auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz gewesen.

Hoher Beratungsbedarf beim Thema Kurzarbeit

Zu Kurzarbeit steige zwar die Zahl der Anfragen und Beratungswünsche an, so die Arbeitsagentur Stuttgart, tatsächlich liege das Niveau der Kurzarbeit in diesem Jahr aber weiterhin auf der Ebene des Vorjahres. Die Zahl der offenen Stellen ist leicht gestiegen und damit dem nahenden Ende der Sommerferien geschuldet.

Die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region haben die Kreise Ludwigsburg und Böblingen mit 3,0 Prozent, die höchste die Stadt Stuttgart mit 4,2 Prozent.