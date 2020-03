Wenn es um Ansteckung und Gefährlichkeit des Coronavirus geht, trifft es im Schnitt Ältere deutlich häufiger als Jüngere. Was Senioren beachten sollten, erklärt Professor Dr. Clemens Becker, Gerontologe am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart im Gespräch mit SWR-Moderatorin Martina Klein.

Martina Klein: Welche Gefahr geht vom neuartigen Coronavirus für ältere Menschen aus?

Dr. Clemens Becker: Es scheint so zu sein, dass die Abwehr der Menschen ab dem 60. Lebensjahr nachlässt. Das ist auch der Grund, warum wir Grippeimpfung und andere Impfungen empfehlen, zum Beispiel gegen Herpes Zoster oder Gonokokken. Für diese Menschen steigt das Risiko an Covid-19 zu erkranken. Wenn man 70 oder 80 Jahre alt ist, kann man stärker davon betroffen sein. Und natürlich sind auch Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen besonders gefährdet.

Martina Klein: Und was wären jetzt die Maßnahmen, die zu ergreifen sind?

Dr. Clemens Becker: Es geht um vernünftige Vorbereitung. Der Ratschlag, nur noch zuhause zu sitzen, wäre grundfalsch. Es geht darum, dass wir an der frischen Luft spazieren gehen. Zudem sollte man sich gesund ernähren, da zum Beispiel viele ältere Menschen im Herbst und im Winter ein Vitamin D-Defizit haben.

Derzeit grassiert auch noch die Grippe, da sind häufig Ko-Infektionen möglich. Meines Erachtens sollte man sich auch unbedingt gegen Grippe impfen lassen. Es geht darum, dass sicherlich nicht jeder ältere Mensch gefährdet ist, sondern vor allem Menschen mit chronischen Krankheiten. In solch einem Fall sollte man bestimmte Überlegungen anstellen und beispielsweise das letzte Gebet des Papstes auf dem Petersplatz betrachten, das auch per Video übertragen wurde. Bei solch einem Event sollte man sich als älterer Mensch ernsthaft die Frage stellen, ob man zu so etwas noch selber hingehen sollte? Oder ob man nicht besser bis mindestens zu den Osterferien eher zurückhaltend mit so etwas umgehen sollte? Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man in Ruhe überlegen und besonnen handeln sollte.

Martina Klein: Das wirkt ja auch bis in die Familien hinein. Und das Verhalten von Opa und Oma gegenüber Enkel oder Enkelin gilt es zu überdenken. Was heißt das für das Familienleben?

Dr. Clemens Becker: Kinder und Jugendliche scheinen Überträger zu sein - und sind bisher auf der Welt so gut wie überhaupt nicht selber erkrankt. Das ist einerseits gut, andererseits sind Kinder potenziell aber auch stille Überträger des Coronavirus. Wenn Kinder Erkältungssymptome aufweisen, sollte in dieser Zeit kein körperlicher Kontakt zu den Großeltern stattfinden. Mir geht es nicht um Panikmache, aber in diesen Zeiten sollte man tatsächlich für ein oder zwei Wochen den Kontakt ruhen lassen. Wenn Kinder komplett frei von Erkältungssymptomen sind, spricht nichts gegen den Umgang mit den Großeletern.

Martina Klein: Soweit die Präventionsmaßnahmen, die man selber treffen kann. Was wünschen Sie sich von der Politik?

Dr. Clemens Becker: Bisher war es so, dass in den offiziellen Verlautbarungen die Zielgruppe der Älteren als solche gar nicht angesprochen wurde. Wie kommen fiebrige Senioren zum Arzt, wenn sie eine Gehbehinderung oder ähnliches haben? Oft geht das nicht. Daher brauchen wir aufsuchende Dienste, die von den niedergelassenen Ärzten oder vom Gesundheitsamt in die Wohnung oder das Pflegeheim geschickt werden und entsprechende Abstriche für Corona-Tests durchführen können. Das wird voraussichtlich nächste Woche möglich sein, ist aber bisher als solches noch nicht geplant.Darüber hinaus würde ich allen Ärzten und Patienten raten, die Möglichkeit der Videotelefonie zu benutzen. Das Schlimmste, was man sicherlich tun kann, wäre, dass man sich mit einem Infekt ins Wartezimmer eines Arztes setzt und dabei fünf oder zehn andere Leute ansteckt. In Stuttgart kann man sich auch außerhalb der Notfallambulanzen in drei der örtlichen Krankenhäuser sowohl telefonisch als auch persönlich vorstellen.