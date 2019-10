Phosphor wird vor allem als Dünger in der Landwirtschaft gebraucht. Im Göppinger Klärwerk ist am Donnerstag eine Anlage zur Phosphor-Rückgewinnung in Betrieb genommen worden. Es ist die erste derartige Anlage in Baden-Württemberg.

Bislang ist Deutschland von Phosphor-Importen aus dem Ausland abhängig. Das will das Land Baden-Württemberg mit einer neuen Rückgewinnungsanlage im Göppinger Klärwerk ändern. Das Klärwerk soll als Vorreiter zeigen, wie man möglichst effektiv und kostengünstig den Rohstoff Phosphor aus Klärschlamm zurückgewinnen kann. Die dafür neu gebaute Anlage haben Land und EU zusammen mit 2,2 Millionen Euro gefördert. Phosphor wird in Deutschland zur Düngung in der Landwirtschaft benötigt. Das Land geht von folgender Annahme aus: Würden alle Klärwerke in Baden-Württemberg arbeiten wie in Göppingen, dann könnten mindestens 40 Prozent des Phosphorbedarfs gedeckt werden.