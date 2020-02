Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat eine weitere Unterkunft als mögliche Quarantänestation für China-Rückkehrer in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) vorbereitet. Eine DRK-Sprecher sagte: "Alles reine Vorsorge."

In Kirchheim unter Teck ist das Haus der Jugendrotkreuzes (JRK) als Quarantäne-Station ertüchtigt worden. Es gebe aber keinerlei Anzeichen dafür, dass das Haus als Quarantäne-Station in Betrieb gehe, sagte der DRK-Einsatzleiter Jürgen Wiesbeck dem SWR am Montag. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das JRK-Haus sei ursprünglich als Quarantäne-Unterkunft für die 15 China-Heimkehrer gedacht gewesen, die nun in einem Hotel in Kirchheim unter Teck untergebracht sind.

Ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes steht vor dem Hotel in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), in dem Rückkehrer aus der vom neuen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan für 14 Tage in Quarantäne leben. dpa Bildfunk picture alliance/Sven Kohls/SDMG/dpa

Keine Hinweise auf Infektion

Die 15 Menschen, die aus einem vom Coronavirus besonders betroffenen Gebiet in China zurückgekommen sind, leben seit Freitag unter Quarantäne in Kirchheim unter Teck. Alle seien negativ auf das Virus getestet worden, hieß es vom Landesgesundheitsamt. Dennoch werden sie nun für 14 Tage überwacht. Es handelt sich um zehn Erwachsene und fünf Kinder. Das jüngste sei noch kein Jahr, das älteste fünf Jahre alt, so eine Sprecherin des baden-württembergischen Sozialministeriums.

"Die Rückkehrer werden betreut von uns und sie sind eigentlich voller Hoffnung, dass sie bald wieder aus der Quarantäne in dem Hotel heraus dürfen.“ Jürgen Wiesbeck, DRK-Einsatzleiter in Kirchheim unter Teck

Betreut werden die China-Rückkehrer in dem Hotel vom baden-württembergischen DRK-Landesverband. Einsatzleiter Jürgen Wiesbeck sagte am Montag: "Den Hotel-Bewohnern geht es den Umständen entsprechend gut. Sie haben sich gut eingelebt nach den ersten Tagen. Sie sind natürlich froh und glücklich, dass sie mittlerweile in Deutschland sind, weil dort natürlich das Risiko deutlich geringer ist, als es in China gewesen ist."