Es wird kaum Reden geben, dafür sollen die Namen der Opfer verlesen werden. Die Stadt Winnenden will am zehnten Jahrestag des Amoklaufs innehalten und der Toten still gedenken.

Am Gedenkring in Winnenden wird am Montag der Opfer des Amoklaufs gedacht. Hier standen Psychologen in der Zeit nach dem Amoklauf Hilfesuchenden unterstützend zur Verfügung. (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Um 9:33 Uhr sollen am Montag in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sämtliche Glocken läuten. Zu diesem Zeitpunkt ging vor zehn Jahren am 11. März 2009 der erste Notruf aus der Albertville-Realschule ein. Nach dem Glockengeläut sollen am Gedenkring am Stadtgarten die Namen der 15 Getöteten verlesen werden. Erwartet werden die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann und Innenminister Thomas Strobl (beide CDU).

Die zentrale Gedenkfeier sehen Sie ab 9:33 Uhr hier im Livestream.

Gottesdienste und Andachten geplant

Um 10:15 Uhr ist in der Schlosskirche ein ökumenischer Gottesdienst geplant. Auch in anderen Kirchen in Winnenden und Umgebung finden Gottesdienste und Andachten statt - unter anderem in der St.-Karl-Borromäus-Kirche, wo vor zehn Jahren die erste Andacht für die Opfer und deren Angehörigen stattgefunden hatte.

Vor der offiziellen Zeremonie gibt es am Montagmorgen um 7:30 Uhr ein schulinternes Treffen in der Albertville-Realschule. Dieses findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Was hat sich in den zehn Jahren nach dem Amoklauf verändert?

Der Amoklauf von Winnenden erschütterte vor zehn Jahren nicht nur die kleine Stadt im Rems-Murr-Kreis, sondern mit ihr das ganze Land. Die Stadt, die Albertville-Realschule und die Betroffenen kämpfen noch heute um Normalität. Doch in den zehn Jahren danach hat sich auch viel getan - in der Stadt, in Schulen, im Waffenrecht, bei der Polizei und bei den Betroffenen.

