Erneut ist auf der Strecke zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart ein Sitz in einer S-Bahn mit Nähnadeln präpariert worden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Nichts ahnend sich im Zug hinzusetzen und plötzlich einen stechenden Schmerz zu verspüren - das ist mehr als unangenehm. Doch in der Region Stuttgart nicht neu: Bereits in der vergangenen Woche hatte sich ein anderer Reisender in einem Regionalzug von Bietigheim-Bissingen nach Stuttgart auf einen Platz gesetzt, in dem mehrere 3,5-Zentimeter lange Nähnadeln steckten. Verletzt hatte er sich jedoch nicht.

Sitze kontrollieren !

Schon vor rund zwei Monaten waren sogar drei Sitzplätze in der S-Bahn in Stuttgart mit Nähnadeln präpariert worden. Damals hatten sich zwei Fahrgäste verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie rief dazu auf, Sitze in Zügen auf spitze Gegenstände hin zu kontrollieren. Normalerweise gibt es Videoüberwachung in den Regionalzügen. Bei dem Vorfall in Stuttgart habe es bei der Speicherung jedoch technische Probleme gegeben.