Nach einer Messerattacke am Wochenende in Nürtingen ist nun ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Haft genommen worden. Der polizeibekannte 18-Jährige wurde gestern festgenommen, ein Haftrichter hatte daraufhin Untersuchungshaft angeordnet. Am Samstag waren in Nürtingen mehrere Personen in Streit geraten, was sich zu einer Schlägerei ausweitete. In deren Verlauf hatte sich ein 19-Jähriger durch schwere Stich- und Schnittverletzungen zugezogen, ein 22-Jähriger wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung war ein 20-jähriger Tatverdächtiger am Montag auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungsgruppe der Kripo Esslingen arbeitet weiter mit Hochdruck an der Identifizierung aller beteiligten Personen, hieß es. mehr...