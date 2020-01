An der Grundschule in Herrenberg-Affstätt (Kreis Böblingen)sind mehr als 40 Schülerinnen und Schüler erkrankt. Es besteht der Verdacht auf Norovirus. Häufig treten bei den Betroffenen Symptome wie plötzliche Übelkeit, Durchfall und starkes Erbrechen auf. Das Norovirus gilt als hoch ansteckend, deshalb findet am Donnerstag und Freitag an der Grundschule kein Unterricht statt. Auch die Kernzeitbetreuung entfällt für den Rest der Woche. Das Gesundheitsamt Böblingen hatte nach dem gehäuften Auftreten von Krankheitsfällen empfohlen, die Schule zu schließen, um die Infektionskette zu unterbrechen. Der Unterricht und die Kernzeitbetreuung sollen ab Montag, 20. Januar 2020, nach umfassenden Hygienemaßnahmen im Schulgebäude wieder regulär stattfinden.