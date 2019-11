Der Biber ist zurück in der Herrenberg (Kreis Böblingen). Mitarbeitern der Stadt waren bei der Gewässerpflege abgebrochene Bäume entlang der Ammer bei Gültstein aufgefallen. Zunächst hatten sie Vandalismus vermutet, bis sie Fraßspuren entdeckten. Diese könnten nur von einem Biber stammen, teilt die Stadtverwaltung mit. Vor 150 Jahren sei der Biber ausgerottet worden, nun sei er zurück auf der Gemarkung Herrenberg, heißt es weiter. Bereits im letzten Jahr war in Herrenberg ein Biber gesichtet worden, er hatte einen Passanten in den Finger gebissen. Ob sich genau dieser Biber jetzt an der Ammer niedergelassen habe, kann die Stadt allerdings nicht sagen.