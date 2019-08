Er galt als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus im 19. Jahrhundert: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Seine Geburtsstätte in Stuttgart - ein Museum - wird neu hergerichtet.

In einem Jahr wird der 250. Geburtstag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel begangen. Zu diesem Jubiläum soll sein Geburtshaus in der Stuttgarter Innenstadt, in der Eberhardstrasse 53, in neuem Glanz erstrahlen und das bisherige Museum ins multimediale Zeitalter überführt werden.

Dazu wird die bisherige Dauerausstellung im Hegel-Haus geschlossen, alles wird erneuert, bunt und multimedial gestaltet. Denn der Philosoph Hegel ist es wert, auch im 21.Jahrhundert Beachtung zu finden, meint Christiane Sutter, die Leiterin der Museumsfamilie Stuttgart.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel würde kommendes Jahr 250 Jahre alt. Geboren in Stuttgart. Seit vielen Jahren ist in seinem Geburtshaus eine Ausstellung eingerichtet. Die wird jetzt geschlossen, um für das Jubiläumsjahr saniert und neu konzipiert zu werden.

Was zeichnet Hegel aus?

Hegel wollte nicht weniger als alles. Oder zumindest ziemlich viel davon: Seine Philospohie erhebt den Anspruch, die Wirklichkeit und ihre geschichtliche Entwicklung zusammenhängend zu deuten. Sein Werk gliedert sich daher in Logik, Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes.

Schwäbisches Gedankengut des 19.Jahrhunderts: Neben Kant, Schelling und Fichte hat der Stuttgarter Philosoph Hegel viele nachkommenden Denker beeinflusst.

Marx und Satre beeinflusst

Sein Denken wurde Ausgangspunkt für andere Denker in den Bereichen Wissenschafts- und Kunsttheorie, Geschichte und Politik, Theologie und Justiz. Nach seinem Tod 1831 kam es zur Aufspaltung in eine "rechte" und eine "linke" Gruppierung. Karl Marx und Jean-Paul Satre wurden ganz entscheidend von Hegels Denken beeinflusst.

Nachwirkungen

"Die Methode Hegels, den Gegenstand dadurch zu begreifen, dass alle seine Ansichten zur Darstellung gebracht werden, erlaubte es, dass sich die gegensätzlichsten Vertreter auf Hegel beriefen und noch heute berufen", heißt es bei Wikipedia. Auf Youtube und Twitter kann man die Auswirkungen heute jeden Tag verfolgen.