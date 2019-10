Schausteller, Marktkaufleute und Festwirte sind zufrieden. Bislang kamen rund 1,5 Millionen Besucher auf den Wasen, so die Halbzeitbilanz am Freitag. Ein Tag war besonders gut besucht.

"Der Tag der Deutschen Einheit war einer der am stärksten besuchten Tage der letzten Jahre", sagte Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Insgesamt halte sich der Besucherandrang auf dem hohen Niveau des Vorjahres, als mit dem 100. Landwirtschaftlichen Hauptfest und dem 200-jährigen Geburtstag des Cannstatter Volksfestes das große Doppeljubiläum auf dem Wasen stattfand.

Wechselhaftes Wetter macht Schaustellern zu schaffen

In diesem Jahr war insbesondere am ersten Wochenende das Wetter schön. Das hat für viele Besucher gesorgt. "Natürlich macht der Temperatureinsturz seit einigen Tagen leider vielen Schaustellern zu schaffen; man denke nur an die Wildwasserbahn", so Christen weiter.

Parallel zum Wasen findet derzeit die Turn-WM in der benachbarten Hanns-Martin-Schleyer-Halle statt. Die Wasen-Betreiber hoffen dadurch auf zusätzliche Besucher.

Volksfest endet am Sonntag, den 13. Oktober

Das Volksfest dauert noch bis zum Sonntag, den 13. Oktober. Am Mittwoch, den 9. Oktober, ist der Familientag, am Samstag, den 12. Oktober, die Ballon-Wettfahrt.