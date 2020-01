Nach Bluttat in Waiblingen: SEK-Einsatz in Korb und Stuttgart

Nachdem ein 33-jähriger Mann am Dienstag in einem Gewerbegebiet in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) durch Schüsse schwer verletzt wurde, haben Spezialkräfte am Freitag mehrere Gebäude durchsucht.