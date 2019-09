per Mail teilen

Welche Ziele müssen sich die Grünen setzen, damit Baden-Württemberg klimaneutral wird? Darüber haben die Grünen am Sonntag beim Landesparteitag in Sindelfingen diskutiert. Die Grüne Jugend machte Druck, keine Zeit zu verlieren.

Diskussionen gibt es darüber, welches genaue Ziel zur CO2-Reduktion sich die Grünen setzen. Der ursprüngliche Vorschlag, Baden-Württemberg solle bis 2040 klimaneutral sein, geht vor allem der Grünen Jugend nicht weit genug. Sie macht sich für das Datum 2030 stark. Der Landessprecher der Grünen Jugend, Deniz Gedik, sagte, technologisch sei mehr möglich. Ministerpräsident Kretschmann habe gestern eine engagierte Rede für mehr Klimaschutz gehalten, heute müssten Taten folgen.

"Fridays for Future"-Aktivist kritisiert mangelnden Mut

In einem Gastauftritt kritisierte "Fridays for Future"-Aktivist Adrian Lechler, dem Leitantrag fehle es an "Mut und ambitionierten Zielen". Landesumweltminister Franz Untersteller dagegen warnte: Klimaneutral bis 2030 bedeute für Baden-Württemberg, dass bis dahin 6.000 landeseigene Gebäude saniert werden müssten. Das sei nicht zu schaffen.

Die Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl, die der Parteilinken zuzurechnen ist, wies den Vorwurf zurück, der Leitantrag des Landesvorstands sei zu mutlos. Wenn die Bundesregierung nur einen Hauch dieses Programms vorlegen würde, dann würden die Grünen in Berlin Luftsprünge machen, argumentierte sie. Kotting-Uhls Kompromissvorschlag, statt einer Jahreszahl das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu nennen, nämlich die globale Erwärmung auf 1,5 Prozent zu begrenzen, fand schließlich eine Mehrheit. Über weitere Passagen des Leitantrags wird noch abgestimmt.