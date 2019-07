per Mail teilen

In der Nacht auf Freitag hat es in Böblingen eine Schießerei gegeben. Das hat die Polizei bestätigt. Noch sind viele Fragen offen.

Die Schüsse fielen kurz nach Mitternacht in einem Böblinger Wohngebiet. Ob es Verletzte gab, dazu wollte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage am Freitagmorgen wegen der laufenden Ermittlungen noch nichts sagen. Es sei aber niemand gestorben, so der Sprecher weiter.

Tatort abgesperrt

Der Vorfall habe einen Großeinsatz der Polizei nach sich gezogen. Derzeit sei die Kriminalpolizei noch vor Ort. Näheres zu dem Vorfall wollen die Ermittler im Lauf des Tages bekannt geben.