Großbrand in Biogasanlage bei Leonberg an der A8

Komplette Anlage brennt nieder Großbrand in Biogasanlage bei Leonberg an der A8

In einer Biogasanlage bei Leonberg nahe Stuttgart ist in der Nacht zum Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Es kommt derzeit zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der A8 am Kreuz Stuttgart und Leonberg.