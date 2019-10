Nach deutschlandweiten Razzien wird gegen einen Jugendlichen aus dem Kreis Göppingen wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Aufnahmen ermittelt. Das teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit. In elf Bundesländern waren vergangene Woche Wohnungen von 21 Tatverdächtigen durchsucht worden. Die 14- bis 26-Jährigen sollen die Videos über soziale Netzwerke geteilt haben. Wie der Sprecher sagte, handelt es sich dabei um ein relativ neues Phänomen. So würden Jugendliche "ohne Anbindung an die pädophile Szene" vermehrt solche Bilder verbreiten, oder kommentieren. "Dabei handelt es sich nach unserer Einschätzung um ein unreflektiertes Verhalten, obwohl eine schwere Straftat vorliegt", so der Sprecher.