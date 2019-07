In Göppingen ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannte ein unbewohntes Gebäude in der Innenstadt.

Bei dem Gebäude, das in der Göppinger Innenstadt brannte, handelt es sich laut Polizei um ein unbewohntes Nebengebäude. Menschen in der Nachbarschaft seien vorsorglich zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand offenbar niemand, der entstandene Schaden war zunächst unbekannt. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht gegen 2:30 Uhr alarmiert worden. Dauer 0:27 min Brand in unbewohntem Gebäude in Göppingen In der Nacht auf Sonntag hat in der Innenstadt von Göppingen ein Nebengebäude gebrannt. Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.