Die Polizei hat nach einer Messerattacke in einer Gaststätte in Göppingen drei Verdächtige festgenommen. Einer von ihnen, ein 23 Jahre alter Mann, soll am Samstagmorgen einen 41-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer wollte einen Streit schlichten. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.