Während im Land die Narren um die Häuser ziehen, wird in Wien am Schmotzigen Donnerstag der Opernball gefeiert. Ein traditionsreiches Ereignis, bei dem dieses Jahr zwei Frauen aus dem Raum Stuttgart Geschichte schreiben.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Wiener Opernballs tanzt ein gleichgeschlechtliches Paar den Eröffnungswalzer. Die beiden jungen Frauen kommen aus Fellbach und Ludwigsburg.

Traditionell tanzen bei der Eröffnung des berühmten Wiener Opernballs rund 150 junge Paare den Eröffnungswalzer. Ganz klassisch bestanden diese Paare bislang immer aus Mann und Frau. Aber in diesem Jahr tanzt zum ersten Mal ein reines Frauenpaar beim Wiener Opernball - bestehend aus Sophie Grau aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und Iris Klopfer aus Ludwigsburg. Grau ist 21 Jahre alt und bereitet sich gerade auf ein Gesangsstudium vor. Klopfer, 22 Jahre, studiert Medizin. Die beiden tanzen seit circa sechs Jahren zusammen und sind - wie die meisten Debütanten auch - außerhalb des Tanzparketts kein Paar.

Tanzen habe mit dem Geschlecht nichts zu tun

Beim Dresscode werden sich die beiden Frauen an die Konventionen halten. Klopfer wird ein weißes Kleid und Grau einen schwarzen Frack tragen - so wie die männlichen Debütanten. Das ist auch eine pragmatische Entscheidung: "Ich habe kurze Haare - wo sollte ich da das Krönchen hinstecken?", sagt Grau.

Sie bezeichnet sich selbst als nicht-binär, sagt also, dass die Einteilung in männlich und weiblich für sie nicht passt.

Das bedeutet "nicht-binär" Nicht-binäre (Englisch "non-binary") Menschen haben eine Geschlechtsidentität, die weder-noch, also weder ganz oder immer weiblich noch ganz oder immer männlich ist. Manche nicht-binäre Personen können den Wunsch nach Körperveränderungen hin zu einem nicht-binären, "uneindeutigen", androgynen Geschlechtsausdruck haben (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung).

Beide Frauen finden die klassische Rollenverteilung beim Tanzen überholt - und setzen mit ihrer Teilnahme ein Zeichen. "Wenn es eine Botschaft gäbe, dann wäre das, dass es eben egal ist, ob man als Mann oder als Frau geboren wurde", so Sophie Grau. Jeder könne lernen zu folgen oder zu führen, wenn es einem Spaß macht.

Iris Klopfer (l.) und Sophie Grau (r.) im Interview: "Jeder kann beim Tanzen lernen zu führen oder zu folgen."

"Tanzen hat nichts mit Geschlecht zu tun.

Darum geht es uns." Iris Klopfer, Medizinstudentin und Tänzerin

Attraktion des Opernballs - ungewollt

Nun feilen Sophie Grau und Iris Klopfer mit den anderen Paaren an ihrem großen Auftritt bei der Eröffnung am Donnerstag. In der Masse fallen sie nicht auf, trotzdem sind sie die Attraktion - was die beiden Frauen gar nicht so gut finden. Zum einen fürchten sie, dass das die anderen Teilnehmenden stören könnte, zum anderen hebe die Aufmerksamkeit hervor, dass gleichgeschlechtliche Tanzpaare etwas Besonderes seien. "Und genau das soll es ja nicht sein", sagt Sophie Grau.

Organisatorin freut sich über Teilnahme

Operndirektor Dominique Meyer sieht das rein weibliche Paar als "ganz normale" Entwicklung - aber auch "als klare Botschaft gegen Homophobie". Auch die Organisatorin des Wiener Opernballs, Maria Großbauer, ist froh, die beiden Frauen dabei zu haben. Sie hoffe aber, dass die viele Aufmerksamkeit den beiden nicht unangenehm werde: