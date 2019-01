Sie wurde von zwei Männern in einem Auto im Rems-Murr-Kreis vergewaltigt. Dann musste die junge Frau erleben, wie unsensibel Kliniken im Akutfall einer Vergewaltigung sein können.

Es war im Dezember letzten Jahres im Raum Backnang. Eine junge Frau wird von zwei Männern vergewaltigt. Bei Bekannten sucht sie Hilfe und wird von diesen ins Krankenhaus gebracht. Was dort in der Ambulanz passiert, "darf nie wieder passieren", sagen die Bekannten im Nachhinein. So sei der Empfang frostig gewesen, andere Wartende hätten mitgehört und auch die medizinische Untersuchung sei alles andere als professionell gewesen. Auch die Pille danach musste die vergewaltigte Frau anschließend selbst in der Apotheke kaufen.

"Es ist für Gewaltopfer im Moment Glücksache, wo sie sich befinden. Die Versorgung ist sehr unterschiedlich." Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin Gewaltambulanz Heidelberg

In ganz Baden-Württemberg gibt es nur eine vollwertige Ambulanz für Gewaltopfer. Nicht einmal in der Landeshauptstadt Stuttgart gibt es die Sicherheit, dass nach einem schweren Vorfall tatsächlich eine professionelle Untersuchtung stattfindet, sagt Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin der Gewaltambulanz Heidelberg.

Land will Anlaufstellen für Gewaltopfer verbessern

Die baden-württembergische Landesregierung will das Angebot für Gewaltopfer ausbauern. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) spricht davon, dass Standards an den Kliniken im Land eingeführt werden. Zudem sei die Finazierung der Gewaltambulanz Heidelberg gesichert worden.