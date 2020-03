Das Klinikum Stuttgart hat eine zentrale Corona-Ambulanz im Katharinenhospital eingerichtet. Dort sollen Verdachtsfälle überprüft werden. Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor.

Dauer 2:51 min "Bisher kein Anhaltspunkt für eine Erkrankung" Im Stuttgarter Katharinenhospital gibt es seit dem Wochenende eine Corona-Ambulanz. Wie funktioniert diese? Wer sollte sich dort testen lassen? Ab wann kann das Virus nachgewiesen werden?

Am Wochenende wurden 50 Personen untersucht, in keinem Fall hat sich der Corona-Verdacht bestätigt, teilte ein Sprecher des Stuttgarter Klinikums am Montagmorgen mit. Wichtig ist, dass Patienten in begründeten Verdachtsfällen erst nach Absprache mit dem Gesundheitsamt oder ihren Hausärzten zur Stuttgarter Corona-Ambulanz vermittelt werden. Die Anlaufstelle im Katharinenhospital ist laut Klinikum über einen eigenen Zugang erreichbar. Das Gesundheitsamt hat die Zahl der Telefonberater aufgestockt.

Ambulantes Testzentrum in Herrenberger Straßenmeisterei

Der Landkreis Böblingen will in der Herrenberger Straßenmeisterei bis Dienstagabend ein ambulantes Testzentrum einrichten. Damit verschiebt sich der Start. Ursprünglich sollte das Testzentrum bereits am Montagabend eröffnen. Dort sollen Corona-Verdachtsfälle getrennt von anderen Patienten untersucht werden. In den Räumlichkeiten der Straßenmeisterei werden Abstriche genommen und im Labor ausgewertet. Landrat Roland Bernhard (parteilos) appellierte an Menschen mit möglichen Corona-Symptomen, nicht direkt zum Arzt zu gehen. Und auch das neue Testzentrum solle nur nach Anmeldung beim Gesundheitsamt angesteuert werden.

Bislang kein Corona-Zentrum im Rems-Murr-Kreis

Der Rems-Murr-Kreis hat bislang noch keine Pläne für eine Einrichtung dieser Art. Dort wurde bislang auch noch kein einziger Corona-Fall registriert.