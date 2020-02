Am Michelberg-Gymnasium in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) soll der Schulbetrieb um mindestens ein weiteres Schuljahr aufrecht erhalten werden. Es gehe zunächst um die Zeit bis zum 31. Juli 2021, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte. Dieser Beschluss fiel bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vor vielen Zuschauern. Die Stadtverwaltung soll nun gemeinsam mit Kultusministerium, dem Regierungspräsidium Stuttgart, umliegenden Gemeinden und den Schulleitungen der Gymnasien in der Stadt "eine dauerhafte und tragfähige räumliche Konzeption für die Unterbringung" der Schüler und Lehrer des betroffenen Michelberg-Gymnasiums erarbeiten. Das Gebäude war mit einem hohen Millionenaufwand saniert und unter Berücksichtigung moderner ökologischer sowie schulischer Anforderungen umfassend umgebaut worden. Zwei Jahre nach der Wiedereröffnung stellten sich jedoch 2018 erhebliche bauliche und Sicherheitsmängel heraus. Wegen Einsturzgefahr und mangelhaften Brandschutzes wurde die Schule teilweise gesperrt.