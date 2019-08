Ein betrunkener Autofahrer ist bei einer Polizeikontrolle in der Nacht zum Sonntag in Gärtringen im Kreis Böblingen auf die Autobahn 81 gelaufen. Beamte konnten den Mann an der Mittelleitplanke stoppen und in Sicherheit bringen. Durch seine heftige Gegenwehr bei der Festnahme verletzte der 41-Jährige drei Beamte leicht.