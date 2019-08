Nochmal glimpflich davon gekommen sind fünf Menschen am Donnerstagabend in Göppingen: Während sie sich auf einem Balkon eines Wohnhauses aufhielten, stürzte der Balkon ab.

Von diesem Balkon stürzten fünf Personen ab. Sie wurden leicht verletzt. SDMG / Boehmler

Der Balkon befand sich in einem Hinterhof an der Fassade eines Mehrfamilienhauses. Der Balkon war aus Holz und so morsch gewesen, dass das Bauwerk nachgab, so die Polizei auf SWR-Anfrage.

Auch ein Kind verletzt

Der Balkon rutschte ab auf einen darunter liegenden Balkon. Mit ihm stürzten vier Erwachsene und ein Kind etwa drei Meter nach unten. Nach Angaben der Polizei verletzten sie sich jedoch nur leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.