Freiburger Hausärzte fühlen sich von der Kassenärztlichen-Vereinigung Baden-Württemberg und dem Robert-Koch-Institut gut informiert. Sie wissen, wie sie die Abstriche bei Coronavirus-Verdachtsfällen in ihrer Praxis durchzuführen haben. Zudem ist ihnen bekannt, dass sie die Proben an das Landesgesundheitsamt schicken können. Die Ergebnisse der Proben liegen in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor. Die Hausärzte empfehlen den Patienten außerdem, sich bei entsprechender Symptomatik zunächst nur telefonisch in der Praxis zu melden. So soll eine mögliche Ansteckung anderer Patienten in der Hausarztpraxis vermieden werden.