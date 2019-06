per Mail teilen

Sie sind wesentlich größer als die hier bekannten Zecken - und sie können Menschen wittern und meterweit verfolgen. Zum ersten Mal soll die tropische Zeckenart in Deutschland überwintert haben. Das haben Experten der Universität Hohenheim herausgefunden, gemeinsam mit dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.

Die ersten heißen Tage des Jahres sind gerade erst vorbei und gleich sechs der spinnenartigen Riesenzecken seien aufgetaucht, berichtet die Universität Hohenheim. Fünf der Parasiten seien auf einem Pferdehof am Niederrhein und eine auf einem Pferd in Niedersachsen gefunden worden.

"Müssen davon ausgehen, dass Zecken überwintern konnten"

Der Fund von diesen Zecken bedeute nicht notwendigerweise auch, dass die Riesenzecken bereits heimisch in Deutschland seien. "Nach den ersten Nachweisen dieses Jahres müssen wir davon ausgehen, dass diese Tiere bei uns in Deutschland überwintern konnten", sagte Ute Mackenstedt, Zecken-Expertin und Parasitologin von der Universität Hohenheim auf SWR-Anfrage. Im Audio erklärt sie warum:

Hyalomma zum ersten Mal in Deutschland überwintert

Hyalomma verfolgt ihre Opfer aktiv

Die Hyalomma-Zecke ist nicht nur größer als die heimischen Arten, sie ist zudem in der Lage, ihre Opfer aktiv zu verfolgen und wartet nicht nur passiv im Gras. Zudem können sie gefährliche Erreger übertragen. Darunter jenes Virus, das das Krim-Kongo-Fieber verursacht, das mit schweren Blutungen einhergehen kann. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 19 Hyalomma-Exemplare in acht Bundesländern (darunter auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz) gefunden. Laut Institut trug aber keine dieser Zecken Infektionserreger in sich.