Auf dem Stuttgarter Flughafen ist es am Wochenende zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen. Ein Hase auf der Landebahn hat dafür gesorgt, dass ein Flug aus Teneriffa nicht landen konnte.

Ein Flugzeug hatte bei der Landung am Samstagabend festgestellt, dass ein Hase in sein Fahrwerk geraten war. Die Bahn musste deshalb kurzzeitig gesperrt und gereinigt werden, so Flughafensprecher Johannes Schumm auf SWR-Anfrage. Gegen 23:30 Uhr sollte eine Maschine aus Teneriffa landen. Zum Zeitpunkt des Anflugs sei die Landebahn wegen der Reinigungsarbeiten aber noch gesperrt gewesen, so der Sprecher. Der Pilot musste sich also entscheiden: Warteschleife fliegen oder komplett ausweichen?

Pilot entschied sich gegen Warteschleife

Flughafensprecher Johannes Schumm sagte dem SWR, es liege immer im Ermessen des Piloten eine Warteschleife zu fliegen oder aber auf einen anderen Flughafen auszuweichen. Um 23:18 Uhr sei die Landebahn für die Reinigungsarbeiten gesperrt worden. Etwa eine knappe halbe Stunde habe es gedauert, bis die Bahn freigegeben werden konnte. Der Pilot habe, weil es eine verspätete Landung gewesen wäre, trotz Nachtflugverbot noch landen dürfen. Er entschied sich aber gegen das Warten und flog stattdessen auf direktem Weg den Flughafen in Hannover an.

Passagiere mussten eine Nacht in Hannover verbringen

Das Problem für die Passagiere: Sie mussten in Hannover übernachten und sind erst am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr in Stuttgart gelandet – also mehr als 14 Stunden später als geplant.