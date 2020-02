Am Freitagmittag setzte die Maschine mit 15 Passagieren aus dem vom Coronavirus besonders betroffenen Gebiet in China an Bord auf dem Flughafen auf. Sozialminister Lucha sieht Baden-Württemberg für die Unterbringung und Versorgung gewappnet.

Die Rückkehrer wurden unmittelbar nach der Landung am Flughafen in Stuttgart medizinisch untersucht, teilte das baden-württembergische Sozialministerium mit. Anschließend wurden sie isoliert in einem Hotel in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) untergebracht. Die Passagiere hatten sich den Angaben zufolge in der chinesischen Provinz Hubei aufgehalten, zum Teil auch in der Provinzhauptstadt Wuhan. Von dort hatte die Coronavirus-Epidemie ihren Ausgang genommen.

Dauer 1:30 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Coronavirus: Flugzeug mit Rückkehrern aus China in Stuttgart gelandet Am Mittag ist eine Maschine mit 15 Passagieren an Bord aus der Stadt Wuhan, einer besonders betroffenen Coronavirus-Region, in Stuttgart gelandet. Die Menschen sind symptomfrei, werden aber dennoch für 14 Tage in einer Quarantäne-Station im Kreis Esslingen untergebracht. Video herunterladen (3,7 MB | MP4)

Passagiere negativ getestet

Alle 15 Rückkehrer seien in China auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Ministerium mit. Die Tests seien negativ ausgefallen. Auch weitere Untersuchungen nach der Landung sind ergebnislos verlaufen. "Allen geht es gut", sagte Stefan Brockmann, vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. "Wir konnten sie etwas müde, aber doch sehr zufrieden in Empfang nehmen."

Die Personen werden jetzt für 14 Tage in der Quarantäne überwacht. Am Nachmittag kamen die Flugzeuginsassen in Kirchheim/Teck an. Unter den Passagieren sind nach Angaben der Sprecherin des Sozialministeriums insgesamt zehn Erwachsene und fünf Kinder. Das jüngste sei noch kein Jahr, das älteste fünf Jahre alt. Die Familien bleiben laut DRK zusammen, die anderen Personen werden einzeln untergebracht. Ihr einziger direkter Kontakt werden in der Zeit DRK-Mitarbeiter sein, die speziell dafür ausgebildet sind.

Die ersten Rückkehrer aus der vom neuen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei sind in einem zu einer Quarantänestation umgerüsteten Hotel in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) angekommen. dpa Bildfunk picture alliance/Tom Weller/dpa

Land könne solche Lagen "exzellent meistern"

Baden-Württemberg habe in Erwartung der Rückkehrer "schon früh die notwendigen Vorkehrungen getroffen und ist gut vorbereitet", erklärte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). "Für die Bevölkerung besteht weiterhin kein Grund zur Sorge." Die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, sei nach wie vor äußerst gering. Man versuche ganz gezielt alle bekannten Fälle, die aus dem Risikogebiet kämen, sofort zu identifizieren und zu isolieren, so Lucha im SWR-Interview. So wolle man es schaffen, frühzeitig keine Infektionsketten zuzulassen. "Die Bundesregierung und Baden-Württemberg kann solche Lagen exzellent meistern", sagte der Grünen-Politiker weiter.

Dauer 0:31 min Sozialminister Lucha sieht Ansteckungsgefahr als gering an Baden-Württemberg sei gut auf das Coronavirus und die am Mittag in Stuttgart gelandete Maschine aus China vorbereitet.

Ob es weitere Rückholaktionen deutscher Staatsbürger aus China geben wird, konnte der Sozialminister nicht ausschließen. Es sei die Aufgabe der Bundesregierung, welche die Rückholaktionen koordiniert. Die Kommunikation laufe "in bester Zusammenarbeit", so Lucha. Dass Baden-Württemberg nach Germersheim in Rheinland-Pfalz und Berlin mit einer Rückholaktion dran sei, sieht Lucha als Zeichen, wie gut das Land aufgestellt sei. In Baden-Württemberg sei es den Behörden bislang komplett gelungen, Infektionsketten zu verhindern.

Risikoforscher kritisiert Debatte als überdramatisiert

Der Stuttgarter Risikoforscher Michael Zwick hält indes die Debatte um den Umgang mit dem Coronavirus für überdramatisiert und nicht objektiv. Obwohl die durch das neue Virus ausgelöste Erkrankung nicht riskanter sei als eine Grippe, bestehe in der Öffentlichkeit ein ganz anderer Eindruck, beobachtet der promovierte Soziologe vom Lehrstuhl für Technik- und Umweltsoziologie der Universität Stuttgart.

Zwick stellte dem Risiko, an dem Virus lebensgefährlich zu erkranken, die alltäglichen lebensgefährlichen Gesundheitsrisiken entgegen. "Das sind unsere Lebensführung und unser Genussverhalten: Übergewicht und Bewegungsmangel, Rauchen und Alkohol", sagte er. Weil aber für die Menschen das "Nutzenpotenzial" bei diesem objektiven Fehlverhalten überwiege, nähmen sie die daraus resultierenden Risiken lange nicht so dramatisch wahr wie das neue Virus.