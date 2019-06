Am Sonntagnachmittag ist bei Beuren (Kreis Esslingen) ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot wurde tödlich verletzt. Die Ermittler suchen nun nach der Unglücksursache.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitteilten, war das Segelflugzeug gegen 14:45 Uhr am Segelflugplatz Hahnweide in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) von einem Schleppflugzeug in die Höhe gezogen worden. Unmittelbar nach dem Ausklinken sei es abgestürzt. Warum, ist noch unklar.

62-jähriger Pilot starb beim Aufprall

Das Segelflugzeug stürzte in ein Waldgebiet bei Beuren. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehren aus Beuren und Nürtingen sowie ein Polizeihubschrauber machten sich auf die Suche. Laut Polizei fanden sie das Wrack nach einer Viertelstunde. Der 62-jährige Pilot konnte nur noch tot geborgen werden.

Ermittlungen zur Absturzursache laufen

Die Kriminalpolizei, ein Experte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie ein externer Gutachter der Staatsanwaltschaft Stuttgart haben die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Die Unfallstelle soll im Laufe des Tages weiter untersucht werden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.