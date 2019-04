per Mail teilen

Ungeplanter Zwischenstopp: Am Samstagmorgen musste eine Boeing der Fluggesellschaft "SunExpress" in Stuttgart landen. Wann und wie es für die 189 Passagiere weitergeht, ist noch unklar.

Eine Boeing 737-800 ist am Samstagmorgen in Stuttgart außerplanmäßig gelandet. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft "SunExpress" war auf dem Weg von Köln-Bonn nach Hurghada in Ägypten. 189 Passagiere würden derzeit auf dem Stuttgarter Flughafen verpflegt, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Sie hätten Gutscheine erhalten.

Grund waren technische Probleme an Bord

Wann die Passagiere mit derselben oder einer Ersatzmaschine weiterfliegen können, sei derzeit noch nicht bekannt. Grund für den Zwischenstopp seien technische Probleme an Bord der Maschine. Eine Kontrollleuchte hätte Entsprechendes angezeigt.

Am Freitag mussten bereits zwei Maschinen der Fluggesellschaft Eurowings aus technischen Gründen umkehren - ebenfalls vom Typ Boeing 737-800. Sie waren nach Spanien unterwegs und sind wieder in Deutschland gelandet.