Trotz der aktuellen Klimadebatte fahren die Deutschen immer häufiger in den Urlaub und geben dafür noch mehr Geld als zuvor aus. Das wurde kurz vor Beginn der CMT bekannt gegeben.

In diesem Jahr findet die Reisemesse CMT vom 11. bis zum 19. Januar auf dem Messegelände in Stuttgart statt. Ein Thema werden wieder Wohnmobile sein. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Die Reiselust der Deutschen ist ungebremst. Die Zahl der Urlaubstrips mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen ist auf geschätzt 71 Millionen gestiegen und auch die Gesamtausgaben für die Touren der Bundesbürger legten auf rund 73 Milliarden Euro zu. Zu diesem Ergebnis kommt die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR).

"Wir sehen nicht nur im Tourismus Unterschiede zwischen der Einstellung der Menschen und ihrem Verhalten - oft tun Leute etwas, was sie eigentlich nicht als richtig und gut empfinden." Martin Lohmann, Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen FUR

Gut drei Viertel der Bundesbürger hätten 2019 mindestens einen Urlaub gemacht, sagte Studienautor Martin Lohmann am Freitag in Stuttgart kurz vor Beginn der Caravan Motor Touristik (CMT), der laut Veranstalter weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit.

Starker Zuwachs bei Kreuzfahrten

Besonders stark hat die Kreuzfahrtbranche im vergangenen Jahr zugelegt. Sie gilt unter anderem wegen des massiven Einsatzes von Schweröl und entsprechend hoher Emissionswerte als besonders umweltschädlich. Die Bundesbürger hätten im abgelaufenen Jahr rund neun Prozent mehr Kreuzfahrten gebucht als noch 2018, so Tourismusexperte Lohmann.

Auch die Luftfahrt wächst weiter. Die deutschen Flughäfen hätten 2019 ihre Passagierzahlen um rund zwei Prozent gesteigert, sagte Lohmann. Fliegen ist die klimaschädlichste Art zu reisen - vor allem Inlandsflüge werden von Aktivisten insbesondere der Klimabewegung "Fridays for Future" als Klimasünde bezeichnet.

Partnerland ist Montenegro

Weil das Platzangebot nicht ausreicht, bieten die Veranstalter in diesem Jahr zusätzliche Flächen in einem Zelt außerhalb der Messehallen an. Im letzten Jahr kamen rund 260.000 Besucher. Die Besucher werden dringend gebeten mit Bus oder Bahn zur Messe zu kommen, denn das Parkplatzangebot ist begrenzt. Partnerland ist in diesem Jahr Montenegro.