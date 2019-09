Der Stuttgarter Max-Eyth-See ist wieder zur Gefahrenzone für Fische geworden. Wegen des warmen Wetters sind laut Württembergischem Anglerverein mehrere tausend Fische verendet.

Tote Fische im Max-Eyth-See Süddeutsche Medienholding

Mehrere tausend Fische sind gestorben. Aber man kämpfe darum, dass es nicht weitergehe, sagte Hans-Hermann Schock vom Württembergischen Anglerverein im SWR. Wegen der Sommerhitze sei die Wassertemperatur des Sees gestiegen. Vor allem Jungfische seien an Sauerstoffmangel gestorben.

Rettung durch Pumpen und Teichbelüfter

Seit Donnerstag setzt der Verein sogenannte Teichbelüfter ein, um den Sauerstoffgehalt im See zu erhöhen. Das Technische Hilfwerk entnimmt seit der Nacht zum Montag Wasser aus dem Max-Eyth-See und pumpt das mit Sauerstoff angereicherte Wasser wieder in den See zurück. Am Dienstag soll entschieden werden, ob wieder genügend Sauerstoff im See ist.



Fehlende Sonneneinstrahlung

Nach Angaben der Stadt Stuttgart hat der zu niedrige Sauerstoffgehalt mit der Vermehrung der Blaualgen im Max-Eyth-See zu tun. Seit Mitte August gilt eine entsprechende Warnung. Durch die Zunahme der Algen bekamen die anderen Wasserpflanzen nicht mehr ausreichend Licht, starben ab und gaben dadurch zusätzliche Nährstoffe an den See ab. Das bewölkte Wetter am Wochenende und die vielen Algen sorgten dafür, dass der Sauerstoffgehalt jetzt so niedrig ist.





Kein neues Problem

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Technische Hilfswerk den Max-Eyth-See tagelang mit sauerstoffreichem Wasser versorgt. Auch damals war die große Hitze schuld am Sauerstoffmangel.