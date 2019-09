Software des Göppinger Unternehmens Teamviewer wird derzeit auf rund 340 Millionen Geräten weltweit eingesetzt. Vielen Menschen haben die Programme zur Fernwartung bei Computerproblemen schon geholfen. Nun geht es an die Börse.

Am Ende wird Teamviewer mehrere Milliarden Euro einnehmen: Heute Vormittag (09.00 Uhr) wagt sich das Technologieunternehmen Teamviewer in Frankfurt am Main an die Börse.

Es winken Milliarden-Einnahmen

Für den Göppinger Hersteller von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen und vor allem für dessen Eigentümer, den Finanzinvestor Permira, wird sich das lohnen: 84 Millionen Aktien wurden zu je 26,25 Euro bei neuen Investoren untergebracht, wie der Hersteller von Software zur Fernwartung von Computern und anderen Geräten am Dienstag mitteilte. Damit schöpfte Teamviewer die Preisspanne nicht ganz aus, die von 23,50 bis 27,50 Euro je Aktie reichte.

Der Erlös von 2,21 Milliarden Euro geht vollständig an den Finanzinvestor Permira, der vor fünf Jahren für das gesamte Unternehmen 870 Millionen Euro gezahlt hatte. Zum Ausgabepreis wird Teamviewer nun mit 5,25 Milliarden Euro bewertet. Permira hält künftig noch 58 Prozent der Anteile.

In Dimensionen wie damals Infineon

Im Frühjahr 2000 hatte der früher zum Siemens-Konzern gehörende Chiphersteller Infineon rund sechs Milliarden Euro erlöst - kurz danach war der Börsenhype in Deutschland vorbei, und der sogenannte Neue Markt kollabierte. Zum Vergleich: Beim Börsengang des Start-up-Investors Rocket Internet 2014 betrug das Emissionsvolumen 1,6 Milliarden Euro.