Zum Auftakt der Sommerferien erwartet der Stuttgarter Flughafen rund 50.000 Passagiere. Gleichzeitig haben Klimaaktivisten eine Demo angekündigt - auch um Urlaubern ein schlechtes Gewissen zu machen.

Es sei der bundesweite erste "Fridays for Future"-Protest an einem Flughafen, sagte ein Organisator. Ab 13 Uhr wollen die Aktivisten nach eigenen Angaben "Reden halten, Krach machen und Banner runterhängen". Es gehe auch darum, den Fluggästen ein schlechtes Gewissen zu machen. "Wir wollen darauf hinweisen, dass Fliegen furchtbar für die Umwelt ist", so der Organisator.

Die Aktivisten hoffen auf rund 1.000 Teilnehmer. Die Flughafengesellschaft begrüßt die Aktion. Sie hat sich selbst Klimaneutralität zum Ziel gesetzt und will ein Pilotprojekt zu alternativen Kraftstoffen am Flughafen mit 3,5 Millionen Euro bezuschussen.

Bis zu 50.000 Passagiere erwartet

Auch abseits der angekündigten Demo dürfte es am Stuttgarter Flughafen heute rund gehen. Zum Start der Sommerferien erwartet der Betreiber bis zu 50.000 Passagiere, die unter anderem in den Urlaub wollen oder schon wieder zurückkommen. Allen Reisenden wird daher geraten, zweieinhalb Stunden vor dem Abflug am Flughafen einzutreffen. An normalen Tagen werden zwischen 30.000 und 35.000 Passagiere abgefertigt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Auch auf Straßen und Autobahnen viel los

Ein Passagierrekord wird normalerweise eher gegen Ende der Urlaubszeit aufgestellt, wenn die Nachsaison startet und die Geschäftsreisen wieder zunehmen. Am historischen Spitzentag, dem 28. September 2018, wurden den Angaben zufolge 49.049 Passagiere gezählt. Auch auf den Autobahnen in Baden-Württemberg wird mit starkem Reiseverkehr gerechnet.