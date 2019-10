In Stuttgart werden E-Scooter im Vergleich zu anderen Großstädten noch verhältnismäßig wenig genutzt. Die Zahl der Regelverstöße ist prozentual allerdings am höchsten - vor allem bei Touristen.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus den ersten Feldbeobachtungen, die der ADAC neben Stuttgart auch in München, Köln, Berlin, Hamburg sowie Heidelberg durchgeführt hat. Dazu hatte der ADAC im Sommer in Stuttgart unter anderem am Hauptbahnhof, einer Schule, an touristischen Hotspots, der Universität sowie der Fußgängerzone in der City die Fahrzeuge gezählt und die Fahrer beobachtet.

Männer ohne Helm

Vier von fünf Nutzern sind Männer - ein Spitzenwert im Vergleich zu den anderen fünf Großstädten. 98 Prozent aller beobachteten Nutzer tragen keinen Helm, so die Erkenntnisse aus den Stuttgarter Stichproben. Insgesamt hatte der ADAC 244 E-Scooter in seinem Testzeitraum in Stuttgart erfasst. In keiner anderen Vergleichsstadt gab es im Verhältnis zur Zahl der Nutzer mehr Regelverstöße als in Stuttgart. Bei rund der Hälfte aller registrierten Fahrten gab es Beanstandungen.

Hotspot Königstrasse

Die meisten verfügbaren E-Scooter wurden am Rotebühlplatz und in der Fußgängerzone genutzt. Dabei gelten für E-Scooterfahrer die gleichen Regeln wie für Fahrradfahrer, so Reimund Elbe vom ADAC in Stuttgart. Auch entgegen der erlaubten Fahrtrichtung seien die kleinen Roller oft beobachtet worden. Die Stichproben zeigten ebenfalls, dass sie oft von Touristen eingesetzt werden.

Dauer 0:33 min Reimund Elbe vom ADAC Württemberg zu E-Scootern In keiner der verglichenen Großstädte wurde so häufig wie in Stuttgart gegen die Regeln verstoßen.

ADAC fordert mehr Aufklärung

"Die Regelverstöße werden oft aus Unwissenheit begangen", sagte Elbe dem SWR. Es sei daher geboten, dass über diese neue Art der Fortbewegung noch mehr und besser aufgeklärt werde. Zudem stecke die Beschilderung für die Nutzer von E-Scootern noch in den Kinderschuhen. Ein Lob des ADAC gibt es allerdings auch: Fast nirgends waren E-Scooter in Stuttgart zu beobachten, die von ihren Nutzern so abgestellt wurden, dass sie andere behindert hätten.

E-Scooter sind wenig nachhaltig. Das hat auch der ADAC beobachtet. ADAC e.V.

Bequem, teuer und wenig nachhaltig

Nach seinen Beobachtungen kommt der ADAC zu dem Schluss, dass die Fahrt mit E-Scootern eher für Touristen geeignet sei als für den täglichen Gebrauch, so Reimund Elbe. Die Tretroller sind im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln teuer und wenig nachhaltig. Eine amerikanische Studie (siehe Grafik) lasse sich auch auf hiesige Verhältnisse übertragen. E-Scooter würden für Strecken genutzt, die oft auch zu Fuß zu bewältigen wären, Busse und Leihfahrräder sind demnach oftmals günstiger.