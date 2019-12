per Mail teilen

Neue Linien und mehr Fahrten: Zum Start des neuen Fahrplans müssen sich Pendler und Reisende in der Region Stuttgart auf viele Änderungen einstellen. Doch nicht alles läuft wie geplant.

S-Bahnen in der Region

Die S-Bahnen in der Region Stuttgart weiten ihren 15-Minuten-Takt weiter aus. Bisher fahren die Bahnen S1 bis S6 zwischen 6 und 10 Uhr sowie zwischen 15 und 20.30 Uhr im 15-Minuten-Takt. Ab sofort wird der Takt auf den Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr ausgeweitet.

Regionalbahnen in der Region

Die privaten Bahnanbieter Go Ahead und Abellio übernehmen zahlreiche Strecken in der Region. Darunter die Strecke zwischen Stuttgart über Heilbronn nach Würzburg, von Stuttgart über Göppingen nach Ulm sowie den Regionalexpress nach Nürnberg.

Einen festen Stundentakt gibt es unter anderem auf der Frankenbahn nach Würzburg, über Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen und auf der Filstalbahn zwischen Stuttgart und Ulm. Mehr Verbindungen entstehen auch auf vielen kürzeren Strecken wie etwa zwischen Süßen und Geislingen.

Nicht so gut geklappt hat der Umstieg auf neue und moderne Fahrzeuge. Weil die Zugbauer Bombardier und Stadler nicht rechtzeitig geliefert haben, werden unter anderem auf der Murrbahn vorerst noch Ersatzzüge rollen, statt neuer klimatisierter Züge mit WLAN.

Busse in Stuttgart

In Stuttgart gibt es eine neue Expressbuslinie von Filderstadt nach Degerloch. Zudem fährt die Buslinie 65 jetzt bis zum Flughafen. Insgesamt haben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ihr Angebot um 3,3 Prozent ausgebaut.

Busse in den Kreisen um Stuttgart

In allen Kreisen in der Region Stuttgart wird der Busverkehr ausgeweitet - zwischen 15 und 17 Prozent mehr als vor dem Fahrplanwechsel. Im Landkreis Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis gehen zudem zum 1. Januar 2020 neue Linienbündel an den Start, die die Angebote im Nahverkehr verbessern sollen.

Die exakten Veränderungen in den Landkreisen können Sie hier nachlesen.